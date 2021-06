Esteban Ocon renueva tres años su contrato como piloto de Alpine

Alpine ha anunciado la renovación del piloto francés Esteban Ocon, que ha firmado un nuevo contrato de tres temporadas que le llevará a permanecer en el equipo al menos hasta el Mundial de 2024. Ocon, de 24 años y compañero de equipo de Fernando Alonso, llegó el año pasado a Renault, pero su experiencia en la Fórmula 1 ya cuenta con un total de 73 carreras disputadas y 210 puntos en su marcador.

?? Esteban Ocon Re-Signs until 2024 ?? A part of the Enstone-Viry family since you were 14 years-old, congratulations @OconEsteban. Keep chasing the dream, together ????????



