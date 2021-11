La escudería Williams pierde a su piloto, ingeniero y fundador

Frank Williams, fundador del equipo Williams Racing, ha fallecido este domingo a la edad de 79 años, ha anunciado la escudería británica. Francis Owen Garbatt Williams, "fue una leyenda e ícono de nuestro deporte", afirma el comunicado. "Su fallecimiento marca el final de una era para nuestro equipo y para el deporte de la Fórmula 1. Fue único en su clase y un verdadero pionero. Llevó a nuestro equipo a 16 Campeonatos del Mundo convirtiéndonos en uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte".

"Sus valores, que incluyen la integridad, el trabajo en equipo y una feroz independencia y determinación, siguen siendo el espíritu central de nuestro equipo y son su legado, al igual que el apellido Williams bajo el cual competimos con orgullo", finaliza la nota firmada por Jost Capito, director ejecutivo y director del equipo. Hubo un momento en la vida de Frank Williams que tenía que llamar a su proveedores y compañeros desde una cabina de teléfonos porque la línea de su casa había sido cortada por no pagar las facturas. Desde ahí, desde lo más bajo, Williams construyó una de las escuderías más gloriosas de la historia de la Fórmula Uno y por la que han pasando leyendas como Nelson Piquet, Alain Prost y Nigel Mansell, entre muchos otros.

Williams, hijo de un miembro de las fuerzas aéreas del Reino Unido, demostró una gran pasión por los coches y el automovilismo, lo que le llevó a tocar prácticamente todos los palos de esta industria. Fue corredor/mecánico. Incluso fue comercial de alimentos, viajando por el Reino Unido, para financiar su trabajo en el deporte. Habían pasado 11 años desde que creara Frank Williams Racing Cars para competir en Fórmula 2 y 3, pero este chico inglés por fin había cumplido su sueño. Williams arrancó en la máxima categoría con un solo piloto aquella temporada, Patrick Nevé, que disputó once carreras, debutando en el Gran Premio de España, pero no consiguió ningún punto.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.