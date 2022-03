Leclerc manda en la matinal en Shakir

El monegasco Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, marcó el mejor tiempo en la sesión matinal de los test de pretemporada de Fórmula Uno en el circuito de Shakir (Bahréin), en la que los equipos no desvelaron sus cartas y el Mercedes W13, pilotado por el británico Lewis Hamilton, acaparó la atención por su diseño con pontones muy pequeños.

Habemus polémica. Horner, jefe de Red Bull, dice que el nuevo Mercedes va contra el espíritu del reglamento y que para ellos algunas partes del coche son ilegales. Sé fuerte @fia , no sea que nos quedemos sin Mundial y tengamos un inexistente Hamilton vs Russell por el título.

El crono conseguido por Leclerc (1:34.531) resultó inaccesible para el resto, aunque casi todos los pilotos se dedicaron a hacer tiradas largas, con problemas en la curva 10 para algunos de ellos, incluidos Hamilton, el alemán Sebastian Vettel o el mexicano Sergio "Checo" Pérez. Al final de la sesión el tailandés Alex Albon se situó con su Williams en el segundo puesto de la tabla de tiempos, a cinco décimas de Leclerc.

Vettel, que mostraba en el casco su apoyo a Ucrania, logró su vuelta más rápida a falta de 38 minutos y se colocó tercero, a 1.1 segundos de Leclerc. Checo Pérez dio 68 vueltas con su Red Bull RB18 (el que más tiempo estuvo en pista), y terminó la sesión en la cuarta plaza, a 1.446 del Ferrari y tres décimas por delante de Hamilton, quinto.

Plenty of laps on the board in Bahrain ??#F1Testing#F1pic.twitter.com/hhJi6S9a7e