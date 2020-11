Red Bull lidera un extraño arranque en Estambul; Sainz empieza con problemas

Los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Alexander Albon se han situado al frente de la clasificación en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía, marcado por la falta de agarre y en la que Carlos Sainz (McLaren) ha sufrido un problema eléctrico que le ha obligado a parar antes de tiempo y a finalizar penúltimo.

