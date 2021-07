Verstappen domina el primer libre en Hungaroring

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del campeonato, que se disputa en el circuito de Hungaroring, en las afueras de Budapest.

Here's how we got our Budapest weekend started...#HungarianGP ???? #F1pic.twitter.com/MNvMQzefyE