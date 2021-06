Bottas manda en los primeros libres en Paul Ricard

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó, por delante de su compañero el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Francia, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Paul Ricard.



Bottas, cubrió en su mejor vuelta, con el neumático blando, los 5.842 metros de la pista francesa en un minuto, 33 segundos y 448 milésimas, 375 menos que Hamilton y con 432 de ventaja sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial, con 105 puntos, cuatro más que el anterior-, que marcó el tercer tiempo de una sesión que su compañero mexicano Sergio Pérez acabó cuarto.

FP1 CLASSIFICATION



Mercedes back on form, with Red Bull just behind



And a strong showing from @AlpineF1Team in the opening session at their home race ??#FrenchGP ???? #F1pic.twitter.com/rUs0beKoQI