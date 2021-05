Bottas marca el mejor crono en la matinal en Montmeló; Sainz, sexto; Alonso, decimoquinto

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Ferrari) han sido sexto y decimoquinto, respectivamente.

La cuarta cita del campeonato se inició con mismo el guión de las anteriores, una salida de pista de Nikita Mazepin (Haas) nada más empezar y el liderazgo de Bottas al final de una hora de intensa actividad sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya.

El nórdico paró el reloj en 1:18.504 para aventajar por apenas 33 milésimas a Max Verstappen (Red Bull), que se situó al borde del primer puesto a pesar de que el alerón delantero de su coche sufrió un pequeño daño al paso por la curva 7 y pudo rodar menos de lo que hubiera deseado.

Tercero fue el líder del Mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), a poco más de una décima de su compañero de equipo, y ya más de cuatro perdió Lando Norris (McLaren), quirn sigue a gran nivel en este arranque de temporada.

Justo detrás del británico se colocaron los dos pilotos de Ferrari, con Charles Leclerc delante de Sainz por tan solo 34 milésimas, y Aston Martin también fue capaz de situar a sus dos pilotos en el 'Top 10', con Sebastian Vettel octavo y Lance Stroll.

Entre medias, Pierre Gasly (Alpha Tauri) fue séptimo y Sergio Pérez (Red Bull), mientras que Alpine volvió a empezar un Gran Premio lejos de las primeras posiciones. Así, Esteban Ocon acabó duodécimo y Fernando Alonso decimoquinto en sus primeras vuelta en la carrera de 'casa' desde hace tres años.

