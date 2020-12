Verstappen lidera los primeros libres en Yas Marina

El holandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Abu Dabi, el decimoséptimo y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina.

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió, con neumático blando, los 5.554 metros de la pista de los Emiratos Árabes en un minuto, 37 segundos y 378 milésimas, 34 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo en el Mundial, con 16 puntos de ventaja sobre el holandés.

FP1 FULL CLASSIFICATION @Max33Verstappen goes fastest in the weekend's opening session!