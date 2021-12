Hamilton le gana a Verstappen el primer duelo en Jedahh

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se llevó el primer 'duelo', aunque de forma muy ajustada, ante el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Arabia Saudí, penúltima cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) tuvieron una positiva primera toma de contacto con el trazado de Jeddah.

El circuito urbano saudí se estrena en el calendario y ya dejó claro en los primeros entrenamientos libres de este viernes que está diseñado para altas velocidades, por lo que los pilotos, sobre todo los dos candidatos al título, deberán ser mas precisos que nunca para sacar el máximo partido a sus monoplazas y no cometer ningún error fatal.

Full classification from FP1 in Jeddah ??



Very little to choose between our title contenders! #SaudiArabianGP ???? #F1pic.twitter.com/msr5WnyQU9