George Russell debuta a lo grande con Mercedes

El inglés George Russell, que sustituye en Mercedes a su compatriota el ya séptuple campeón del mundo de Fórmula Uno Lewis Hamilton (positivo en covid-19), marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del certamen y de nuevo en Baréin, donde ya se corrió el pasado domingo.

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career ��#SakhirGP ���� #F1pic.twitter.com/0ON1IYUmg4