Davide Brivio será el jefe de Alonso en Alpine

El equipo Alpine de Fórmula Uno, que la próxima temporada tendrá como pilotos al español Fernando Alonso y al francés Esteban Ocon, confirmó este domingo que Davide Brivio será su director de carreras.

A través de un comunicado, Alpine aseguró que "Davide Brivio fortalecerá su equipo de cara a la temporada 2021 en el Mundial de Fórmula Uno de la FIA", con una función y unas responsabilidades específicas que serán anunciadas en las próximas semanas.

