Checo Pérez ficha por Red Bull y será el compañero de Max Verstappen en 2021

El equipo Red Bull confirmó este viernes al piloto mexicano Sergio Pérez como el nuevo compañero del neerlandés Max Verstappen para la próxima temporada del Mundial de Fórmula 1, dejando sin sitio al tailandés Alex Albon, que ocupará el papel de reserva y probador.

El 'Checo', de 30 años, estaba sin equipo desde que el pasado mes de septiembre anunciase que dejaba Racing Point, futuro Aston Martin, para permitir así la llegada del alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo.

El mexicano correrá ahora en su quinto equipo en la F-1 tras hacerlo en Sauber, McLaren, Force India y Racing Point, y con la experiencia que le avalan los diez podios y una victoria, conquista precisamente este 2020 en el Gran Premio de Sakhir, y su cuarto puesto en el último Mundial.

"Sergio hizo su debut en un Gran Premio en 2011 y desde entonces se ha convertido en uno de los competidores más constantes y tenaces de este deporte. La reciente racha de forma de Sergio y su victoria en el Gran Premio de Sakhir le convirtieron en la opción favorita para unirse a Red Bull Racing, inicialmente con un contrato de un año", señaló el equipo austriaco en un comunicado.

Este aclaró que el tailandés Alex Albon, que no tuvo un gran año con tan sólo dos podios, seguirá siendo "un miembro importante del equipo" y que asumirá "el papel de piloto de pruebas y reserva de Red Bull Racing con un enfoque clave en el desarrollo de 2022, el trabajo en simuladores y las pruebas de neumáticos".

