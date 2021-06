Carlos Sainz: "Tenía ritmo de sobra para ser quinto, pero he estado quince vueltas detrás de Hamilton"

Carlos Sainz (Ferrari), que ha finalizado sexto en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, ha asegurado que tenía "ritmo de sobra" para haber terminado la carrera quinto, pero que el desgaste del neumático delantero por rodar tras el británico Lewis Hamilton (Mercedes) le pasó factura.

"Intentamos alcanzar a Lando , pero el problema es que he salido de boxes detrás de Hamilton y le he tenido que dejar pasar; he hecho 15 vueltas detrás de él, intentando pasarle y destrozando neumático delantero. Era un punto muy crítico de la carrera", señaló en declaraciones a DAZN tras la cita.

"Teníamos ritmo de sobra para haber llegado a Lando, pero esas 15 vueltas detrás de Hamilton, en las no sabes si pasarle destrozando neumático delantero, me han costado atacarle al final, una pena. Hoy teníamos ritmo para haber remontado del 12 al quinto", añadió.

En este sentido, el madrileño afirmó que "el ritmo de carrera está" ahí para intentar mejorar la próxima semana en el Gran Premio de Austria, que se correrá también en Red Bull Ring. "Hemos visto que en un circuito así las ruedas delanteras no sufren, aunque detrás de Hamilton sí he sufrido. Una vez que teníamos aire limpio, cuando se han parado todos con la 'soft' y me he quedado yo con la media, íbamos igual de rápidos que Pérez con el Red Bull. Había ritmo de sobra y estoy contento por ello", concluyó.

Fernando Alonso, satisfecho con sus dos puntos

Fernando Alonso (Alpine) se ha mostrado satisfecho con el noveno puesto conseguido este domingo, ya que considera que estaban "fuera de posición" y que eran "competitivos" este fin de semana, y ha asegurado que deben "agarrarse" a esos dos mismos puntos en el próximo Gran Premio de Austria, que se celebrará la próxima semana en el mismo circuito.





"Ha sido una carrera con bastante trabajo. Aguantar con los neumáticos rojos hasta la vuelta 30 no fue fácil, y al final ha habido bastantes batallas. Salíamos octavos, pero habíamos hecho novenos en la crono. Noveno en carrera son dos puntos que bienvenidos sean", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

"Sabíamos que estábamos un poco fuera de posición, este fin de semana no somos super competitivos. Teníamos que aguantar en los puntos. Charles -Leclerc- tuvo un pinchazo o algo en la primera vuelta, se queda el último y queda por delante de nosotros en la carrera. Muchos de nuestros rivales están en otra liga", apuntó.

Además, el asturiano sabe que algo tiene que cambiar si quieren tener opciones de puntuar la próxima semana, de nuevo en Red Bull Ring. "Hicimos lo que pudimos, pero para el fin de semana que viene habrá que pensar en que llueva o algo, porque los coches van a ser los mismos. Veremos un fin de semana muy parecido", indicó.

"No tiene mucho sentido hacer dos Grandes Premios en el mismo sitio, con el mismo circuito y los mismos coches, en dos fines de semana seguidos. Habrá que esperar que el tiempo ayude un poco para crear un poco de incertidumbre, porque si no creo que vamos a ver una repetición de esta carrera. Será otro fin de semana difícil y un par de punto o un punto va a ser lo máximo, hay que agarrarse bien a ello", finalizó.