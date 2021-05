Carlos Sainz: "Sentía que el equipo se merecía este podio"

Carlos Sainz (Ferrari), que acabó segundo este domingo en Mónaco, donde igualó su mejor puesto en Fórmula Uno y consiguió su tercer podio desde que pilota en la categoría reina, declaró en Montecarlo que está contento con este "gran resultado", que hubiese cogido sin pensárselo si se lo hubieran "dicho antes del Gran Premio".



"Es un gran resultado. Si me dices antes del Gran Premio que acabó segundo, lo cojo rápidamente", comentó Sainz, de 26 años, que firmó su primer podio con Ferrari, después de ser tercero en Brasil en 2019 y segundo en Monza (Italia) el año pasado, en ambas ocasiones con McLaren.



"Sin embargo, dadas las circunstancias de todo el fin de semana igual no tiene tan buen sabor", comentó Sainz, que el sábado no se marchó contento con una cuarta plaza en la calificación, en la que pensaba que podía haber logrado la 'pole'. "Pero estoy convencido de que cuando mire atrás estaré muy orgulloso de este podio", manifestó.



"Ferrari también creo que estará orgulloso con este segundo puesto", opinó Carlos en la entrevista a pie de pista de después de la carrera, que fue conducida por el expiloto escocés David Coulthard y en la que bromeó con Lando Norris, con el que gozó de una gran relación las pasadas dos temporadas en la escudería de Woking.





"Creo que con el equipo hemos dado un gran avance esta temporada", comentó Sainz. "Para mí fue una gran responsabilidad añadida el hecho de que, después de que (el monegasco) Charles (Leclerc) firmase la 'pole', hoy no pudiera tomar la salida en la carrera. Teníamos un coche en la 'pole' que no pudo salir, pero al menos hemos logrado el segundo puesto". "Luego se quedó fuera Valtteri y avancé otro puesto", explicó el hijo del doble campeón mundial de rallys español de idéntico nombre.



"Tenía un buen coche, pero quería darle un podio al equipo, así que contento con este resultado", apostilló Sainz, que también bromeó con Coulthard, que señaló el "gran estado de forma" del madrileño. "Estás a tope. No sudas", le espetó, entre risas, el escocés. "El que has perdido algo la forma eres tú", respondió, de nuevo en clave de humor, el español.