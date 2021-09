Carlos Sainz: "Monza es uno de los peores circuitos para nuestro coche"; Alonso: "No fue un buen día"

Carlos Sainz, séptimo

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lamentó no tener más para dar en el Gran Premio de Italia, después de ver "lejos" pelear por el 'Top 5', séptimo para el sprint del sábado, pese a quedar por delante de su compañero y firmar un meritorio séptimo puesto.

"Ha sido una calificación difícil desde el principio con tanto tráfico. Hemos podido mejorar. Ya desde el principio veíamos que el 'Top 5' está muy lejos, nos gustaría estar ahí y delante de nuestra afición, pero sabemos que este circuito es de los peores para nuestro coche", afirmó en declaraciones a Dazn.

El madrileño valoró la mejoría con respecto al año pasado. "Aún así hemos mejorado mucho con respecto al año pasado. Dos coches en el 'Top 8' y una buena vuelta en la Q3 que me hace resarcirme un poco de las carreras anteriores. Va a ser divertido, aunque los aficionados saben que nuestra oportunidad llega el año que viene, se esta haciendo bien para retomar el rumbo", dijo.

"Estamos donde vamos a estar, incluso el Red Bull debería estar delante nuestro. Dos buenas salidas ayudarían para ganar posiciones porque ritmo realmente no tenemos. Va a ser dura la carrera sobre todo con la velocidad punta que no es nuestro fuerte", añadió.

Fernando Alonso, decimotercero

El español Fernando Alonso (Alpine) no tuvo su mejor día en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, en la que fue decimotercero, y reconoció que “no” hizo “una vuelta perfecta” y que “quizá” tenía margen de mejora para haberse metido entre los diez primeros.

"Creo que el primer intento en Q2 fue una pena porque, aunque obviamente no completamos demasiadas vueltas hoy, fue un día corto, perdí la delantera en la curva 1 y se me fue la oportunidad. Solo tuve un intento al final e intenté hacer una buena vuelta completa porque siempre puedes mejorar aquí y allá en este circuito. Dos décimas para poder entrar en la Q3 quizás eran posibles, pero no hice una vuelta perfecta hoy", comentó en la señal internacional según recoge la web Motorsport.

"Veremos si podemos recuperar posiciones en la Q4 de mañana, que es como llamamos a la carrera al esprint", añadió.

Alonso, que, igual que auguró en la previa del Gran Premio de Países Bajos que iba a adelantar dos posiciones en la salida, y cumplió, no se atrevió a decir lo mismo para Monza.

"Lo intentaremos con todo, por supuesto, pero no nos volveremos locos porque abandonar el sábado sería una cosa muy negativa para el domingo. Creo que va a ser interesante ver cómo podemos lidiar con la situación mañana", declaró.

"Creo que va a ser más complicado adelantar aquí. Sinceramente, después de la primera vuelta va a ser complicado adelantar y en las primeras dos curvas Monza es mucho más estrecho que Silverstone, así que no sé cuántos adelantamientos podemos tener aquí", dijo.