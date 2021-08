Carlos Sainz: "El McLaren se podía haber quitado de en medio bastante antes"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) cree que demostró tener "ritmo" para haber luchado por la victoria en el Gran Premio de Hungría, pero que el perder la posición en su parada durante la segunda salida con Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y con Nicholas Latifi (Williams) "condicionó toda la carrera" y que tampoco le ayudó que en su pelea por el podio con Lewis Hamilton (Mercedes) que se topase con el McLaren de Daniel Ricciardo que "se podía haber quitado de en medio bastante antes" para que le doblase.

"No sé muy bien qué ha pasado. Después de la salida tan buena que habíamos hecho, el perder la posición con Tsunoda y Latifi parando para cambiar ha condicionado toda la carrera. Luego hicimos bien el 'overcut' y se demostró que teníamos ritmo para luchar por la victoria", comentó Sainz al micrófono de 'Movistar+' tras la carrera.

Luego, no pudo contener a un Hamilton que "venía como un avión". "Había tenido que hacer 15 vueltas a tope y no pude salvar el neumático, era muy vulnerable al final mientras él tenía un neumático 'fresco'", indicó.

.@Carlossainz55 ?? What a crazy race. After starting P15 we actually had a good chance of a podium. I feel for Charles today because he was taken out through no fault of his own and I’m sure we could’ve scored more points with both cars.#HungarianGPpic.twitter.com/m8CCQUQ3yg