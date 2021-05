Carlos Sainz mantiene el segundo mejor tiempo en la tercera sesión de libres en Montecarlo

El holandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este sábado, por delante del español Carlos Sainz (Ferrari), el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles de Montecarlo.



En su mejor vuelta, Verstappen cubrió, con neumático blando, los 3.337 metros de la estrecha y sinuosa pista urbana del principado de la Costa Azul -a la que este domingo está previsto dar 78 vueltas, para completar un recorrido de 260 kilómetros- en un minuto, once segundos y 294 milésimas, sólo 47 menos que Sainz; cuyo compañero monegasco Charles Leclerc marcó el tercer tiempo, a dos décimas y media del neerlandés.



La sesión de calificación -decisiva, en el circuito más corto del Mundial, en el que es muy difícil adelantar-, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las tres de la tarde (las 13:00 horas GMT).

Fernando Alonso mantuvo la línea del viernes, y terminó con el 15º mejor registro: 1:13.329. Alonso rodó tres décimas más rápido que su compañero de filas, Esteban Ocon, que quedó último en la clasificación matinal.

