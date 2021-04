Carlos Sainz y Fernando Alonso, contentos con sus prestaciones en Imola

Carlos Sainz (Ferrari), quinto en el Gran Premio de Emilia-Romaña, ha asegurado que "todavía" les falta "un poco" para poder "luchar en recta" con los McLaren, que a pesar de contar con más carga aerodinámica continúan siendo más rápidos, aunque se ha mostrado satisfecho con el "buen ritmo en mojado y en seco" de su Ferrari.

"Hoy tocaba atacar después de un día regular ayer. He arriesgado mucho en la primera vuelta, sin visibilidad he podido pasar a tres o cuatro coches; es la primera vuelta que daba con el Ferrari en agua, no sabía muy bien lo que iba a pasar. Me ha salido bien la estrategia, he podido remontar, he ido muy rápido desde el primer stint", señaló en declaraciones a DAZN.

�� @Carlossainz55 reconoce que hay deberes, pero se muestra muy contento por su remontada en agua con el Ferrari ��#ImolaDAZNF1 ���� pic.twitter.com/ENAnSELRdr — DAZN España (@DAZN_ES) April 18, 2021

Además, el madrileño explicó que "un par de errores" le han costado "bastante tiempo", pero que pudo recuperarlo gracias a su buen ritmo. "Tenía que encontrar el 'feeling' con la frenada. Iba tan rápido que he podido recuperar los errores rápido. Estoy contento de haber remontando hasta el quinto puesto saliendo undécimo, y sobre todo de ver que tenía buen ritmo en mojado y en seco", manifestó.

En este sentido, reconoció que la estrategia la tenía "bastante clara". "Quizás lo más complicado ha sido elegir el neumático con el que hacer la resalida después de la bandera roja. Hemos visto que McLaren ha arriesgado con el 'soft' y ha tenido 'graming', pero van tan rápido en la recta que les da igual. Era imposible adelantarles y veía que Charles -Leclerc- tampoco podía. Todavía nos falta un poco para poder lucharles en recta y poder adelantarles. El coche iba bien en curva, pero todavía le faltan unos segundos", afirmó.

"Es verdad que del viernes al sábado pusimos más carga aerodinámica, más resistencia, y perdimos velocidad punta, y ellos la ganaron. Llevamos aun así menos carga que ellos y todavía van rápido en la recta. Sigue habiendo deberes y tenemos que trabajar. Sigue habiendo muchas cosas que mejorar y que aprender", concluyó.

Alonso: "La carrera ha valido por dos o tres en cuanto a experiencia"

Fernando Alonso (Alpine), undécimo, ha asegurado que la cita de este domingo ha valido "por dos o tres en cuanto a experiencia", sobre todo al tratarse de la primera que consigue acabar en el presente Mundial de Fórmula 1, y ha recordado que, sin casi entrenamientos de pretemporada, las sensaciones solo se van encontrando en carrera.

"Me he quedado cerquita -de los puntos-, pero estoy contento de cómo fue la carrera; hay que recordar que es la primera carrera que acabo. Son experiencias y sensaciones que van quedando en el bolsillo, con cada vuelta que doy me encuentro un poquito más cómodo con todo y voy aprendiendo cosas. Era importante acabar, sobre todo con estas condiciones difíciles al principio y a mitad de carrera. La carrera de hoy ha valido por dos o tres en cuanto a experiencia", señaló a DAZN.

��️ @alo_oficial: "Estoy contento de cómo fue la carrera, es la primera que acabo. Son experiencias que se quedan en el bosillo y en cada vuelta me encuentro más cómodo con todo"#ImolaDAZNF1 ���� pic.twitter.com/Ebp9RxdigV — DAZN España (@DAZN_ES) April 18, 2021

El asturiano explicó que ha sido importante el transcurso de la carrera, ya que "no" se encontraba "igual de cómodo en la vuelta 1 que en la 63". "Me quedo con todo, con la dificultad del inicio y de interpretar las condiciones de pista. No ha habido entrenamientos; cuando vas a jugar un partido de tenis a Roland Garros o a Wimbledon haces un poco de entrenamiento en esa superficie, te vas adaptando a las cosas...", manifestó.

"En Fórmula 1 hemos tenido tres días en Baréin, día y medio para cada piloto, y te meten al Campeonato del Mundo. Es como preparar unas Olimpiadas sin ningún tipo de entrenamiento. Imagínate todas cosas que he asimilado en las primeras vueltas, con el safety car, la bandera roja... Han pasado muchas cosas hoy y es la única manera de entrenarlas, en carrera", prosiguió.

Por último, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 reconoció que ya mira hacia la carrera de dentro de dos semanas en el Gran Premio de Portugal. "Ahora tenemos un atracón de carreras en las próximas semanas. Va a venir bien para seguir mejorando y adaptándonos lo mejor posible. Veremos si empezamos a sumar los primeros puntos", finalizó.