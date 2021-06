Buena carrera de Sainz y Alonso, sexto y noveno respectivamente, en una carrera liderada por Max Verstappen

El holandés Max Verstappen reforzó liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Estiria, el octavo del año, en el Red Bull Ring austriaco, la pista de su escudería, donde relegó al segundo puesto al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que minimizó daños al marcar la vuelta rápida en carrera.



Verstappen, de 23 años, que salió desde la 'pole', logró su decimocuarto triunfo en F1, el cuarto del año, por delante de Hamilton -al que ahora aventaja en 18 puntos (156 frente a 138)- y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes); tercero en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) acabó cuarto.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) -que avanzó seis puestos desde la salida- y Fernando Alonso (Alpine) acabaron sexto y noveno, respectivamente, en el circuito de Spielberg, que dentro de siete días albergará, de nuevo, el siguiente Gran Premio: el de Austria.



Sainz entró por detrás de su ex compañero inglés Lando Norris (McLaren) -que fue quinto- y por delante de su actual colega, el monegasco Charles Leclerc, que acabó, tras remontar desde el fondo de la parrilla tras sufrir un reventón, séptimo.



El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) acabó octavo en Spielberg, por delante del doble campeón mundial asturiano.



El japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) también entró en los puntos al sumar uno con su décimo puesto.

Confirmation of an emphatic win for @Max33Verstappen#StyrianGP ???? #F1pic.twitter.com/9xpbf2iDsK