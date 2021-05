Brillante primera sesión de Carlos Sainz en Mónaco, en la que Alonso se chocó

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Mónaco por delante de Carlos Sainz (Ferrari), mientras que Fernando Alonso (Alpine) ha sufrido un choque contra el muro que ha logrado saldar sin consecuencias graves.

La quinta cita del Mundial de Fórmula 1 confirmó los buenos presagios de Red Bull y Ferrari y ambos equipos lograron colocarse por delante de Mercedes, dominador habitual de las tandas de entrenamientos libres durante toda la temporada.

Pérez, necesitado de reivindicación tras su irregular comienzo en Red Bull, paró el cronómetro en 1:12.487 para aventajar por 119 milésimas a Sainz, que una vez más volvió a sentirse cómodo sobre el asfalto monegasco, donde siempre ha logrado puntuar en sus cinco precedentes en la F1.

El madrileño, que llegó a rozar su coche contra el muro al inicio del tercer sector, incluso protagonizó un llamativo duelo en el túnel con su antiguo compañero de equipo Max Verstappen (Red Bull), que se tuvo que conformar con la tercera posición, suficiente para reafirmar el poderío del equipo austriaco este fin de semana.

La cuarta plaza fue para Pierre Gasly (Alpha Thauri), quien se permitió el 'lujo' de acabar por delante de los dos pilotos de Mercedes. Así, Lewis Hamilton fue quinto, ya con más de medio segundo perdido respecto a Pérez, seguido por su compañero Valtteri Bottas. Cerraron el 'Top 10' Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin), Yuki Tsunoda (Alpha Thauri) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

En el capítulo de damnificados figuraron Charles Leclerc (Ferrari), que apenas pudo rodar en su carrera de casa por un problema en la caja de cambios, y Fernando Alonso. El asturiano dañó el alerón delantero de su Alpine tras chocar a poca velocidad con el muro en la última curva del circuito. Tras un cuarto de hora en 'boxes', pudo volver a pista y marcar el decimotercer mejor tiempo a 1,7 segundos del líder.

