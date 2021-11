Bottas saldrá desde la 'pole' por delante de Hamilton y Verstappen; Sainz, sexto; Alonso, eliminado en Q1

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) consiguió la 'pole position' y saldrá en el primer lugar del Gran Premio de México que se disputará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

