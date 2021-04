Bottas lidera con Sainz noveno y Alonso decimocuarto en el arranque en Portimao

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) han sido noveno y decimocuarto, respectivamente.

La tercera cita del Mundial de Fórmula 1 arrancó con Bottas al frente, como ocurre en muchos viernes de Gran Premio, al parar el cronómetro en 1:19.658 y aventajar en apenas 25 milésimas a Max Verstappen (Red Bull), segundo.

