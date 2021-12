Bernie Ecclestone cree que Hamilton no correrá en 2022

Hace unos días Lewis Hamilton se quedaba en la última carrera del año en Abu Dabi sin la posibilidad de entrar en la historia como el único piloto con 8 títulos mundiales. Max Verstappen arrebataba en la vuelta final al británico el sueño de desempatar con Michael Schumacher y colocarse en solitario en el Olimpo de la Fórmula 1.

Pese a que Hamilton no ha confirmdo su continuidad en el Gran Circo la próxima temporada, la mayoría de pilotos y jefes de equipo creen que en 2022 intentará conseguir su octavo entorchado. Sin embargo, Bernie Ecclestone ha lanzado la bomba en una entrevista en el diario suizo 'Bilck' poniendo en duda la continuidad del piloto de Mercedes: "Creo que se retirará", ha asegurado.

"Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato de que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios... Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo", ha revelado un Ecclestone, que habla de una intuición personal en este tema.

"Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda", ha apuntado el que fuera CEO de la Fórmula 1 durante años. "Lewis solo puede perder en 2022, no tiene nada que ganar y hay que ver quién tiene el mejor coche con las nuevas regulaciones. Y tiene un compañero ambicioso en George Russell. Aunque bueno, no estoy convencido sobre él. Y no nos olvidemos de Verstappen", finalizó.