Austria tendrá también dos carreras de Fórmula 1 ante la imposibilidad de competir en Turquía

El Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 ha sido cancelado debido a las restricciones de movilidad por el coronavirus y, la organización del Mundial, ha optado por duplicar la cita de Austria y Estiria en el mismo Red Bull Ring.

"La Fórmula 1 ha actualizado el calendario de carreras de 2021, con nuevas restricciones de viaje de Covid-19, lo que significa que ya no es posible correr en Turquía del 11 al 13 de junio", apuntó la F1 en un comunicado.

