Aston Martin regresa a la Fórmula 1 con el AMR21, un coche que ha causado sensación en las redes sociales

El fabricante británico Aston Martin vuelve a la cima del automovilismo mundial tras la presentación virtual que se ha realizado este miércoles y ha contado con sus dos pilotos, el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll.

El nuevo monoplaza denominado AMR21 significa un nuevo comienzo a los 108 años de historia de la mítica marca, que por primera vez en más de 60 años y dirigido por su presidente ejecutivo, Lawrence Stroll lo ha calificado como un "evento importante en la historia de la automoción", tras la última actuación en 1960, en Silverstone, de Maurice Trintignant sobre un DBR5. El AMR21 estará pilotado por el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Sebastian Vettel y el joven Lance Stroll.

