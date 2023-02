Aston Martin comienza a diseñar cómo serán los test de pretemporada en Baréin tras la baja de Stroll

Este lunes conocíamos que el piloto canadiense de Aston Martin, Lance Stroll, se iba a perder los primeros test de pretemporada en Baréin como consecuencia de un accidente con la bicicleta que le había ocasionado heridas leves.

Tras unas horas de especulaciones sobre su sustituto, la escuderia finalmente ha confirmado que será el brasileño Felipe Drugovich quien ruede en Baréin.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.



Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo