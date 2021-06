Así fue el error de Bottas en el pit-lane que acabó en trompo y susto

Valtteri Bottas protagonizó uno de los incidentes más ridículos de los últimos años. El piloto finlandés de Mercedes perdió el control de su monoplaza después de su paso por boxes, donde había montado unos neumáticos duros nuevos, y se quedó muy cerca de atropellar a los mecánicos de McLaren.

A 18 minutos del final de la seguna sesión de entrenamientos libres del GP de Estiria, Bottas aceleró demasiado con las gomas frías y sufrió un peligroso trompo.

"Michael (director de carrera), esto es absolutamente ridículo. Se podía haber llevado por delante a nuestros chicos contra el muro", lamentó por radio Paul James, team manager de McLaren.

El compañero de Lewis Hamlton ha sido sancionado con tres puestos en la parrila de salida y dos puntos menos en su carnet.

Valtteri Bottas spins in the pit lane after being released



He does very well to keep the car under control and avoid the barriers. He's helped by the McLaren team and he's now back on track#StyrianGP ???? #F1pic.twitter.com/bRoftghlqA