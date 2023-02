Arrancan los test de la Fórmula 1 con susto para Aston Martin: el AMR23 se paró en la cuarta curva

Este jueves han arrancado en Bahrein los test de pretemporada de la Fórmula 1 2023. Serán tres jornadas con sesiones matinales y verspertinas en el circuito de Sakhir en las que las escuderías probarán sus monoplazas para la nueva temporada en horario de 08:00 a 17:30 horas. Se trata de la única oportunidad para que los equipos afinen y pongan a punto sus coches antes del inicio de la temporada que tendrá lugar también en el país árabe el 5 de marzo.

Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz tomarán contacto con sus nuevos vehículos en esta sesión inicial. El madrileño lo hará en el turno matinal y el asturiano en la jornada vespertina. Red Bull será la única escudería que no alterne a sus pilotos y solo Max Verstappen se subirá este jueves al nuevo RB19.

Your running order for #F1Testing in Bahrain! ??#F1pic.twitter.com/sWFblF4VLE