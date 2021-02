Alpine presentará el 2 de marzo el coche que pilotará Fernando Alonso

El equipo Alpine de Fórmula 1 ha fijado el martes 2 de marzo como fecha de presentación de su nuevo coche, el monoplaza que conducirá el piloto español Fernando Alonso en su vuelta a la competición.

Alpine, que toma el testigo del equipo Renault, contará con Alonso y el francés Esteban Ocon como protagonistas de esta nueva etapa. Aunque nada se ha dicho al respecto, lo normal es que el piloto español esté junto a su monoplaza en la presentación virtual

El piloto asturiano sigue recuperándose del atropello que sufrió la semana pasada cuando circulaba en bicicleta y espera estar a punto para el inicio del Mundial el 28 de marzo, cuando se disputará el Gran Premio de Baréin.

En cuanto al resto de equipos de la parrilla, McLaren es el único que ha presentado su nuevo coche hasta el momento y durante los próximos días será el turno de Alfa Romeo (22 febrero), Ferrari (26 febrero), Mercedes (2 marzo) y Williams (5 marzo).

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



