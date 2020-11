Alonso volverá a subirse al Renault de 2018 este domingo en Abu Dabi

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que el año próximo regresará a la competición de la categoría reina con Renault, la escudería con la que festejó sus dos títulos mundiales (2005 y 2006), rodará con el monoplaza del 2018 en Abu Dabi el domingo 15 y el lunes 16, según informó este viernes la propia marca francesa.

More testing coming for @alo_oficial and @gyzhou_33! Both will take to the R.S.18 in @ymcofficial; Fernando Alonso on 15-16 Nov and Guanyu Zhou on 17 Nov.#RSspiritpic.twitter.com/3b3DbClzFe