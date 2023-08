Alonso: "Szafnauer no debería hablar viendo los resultados de Aston Martín y los que él esta logrando"

Fernando Alonso ha concedido una extensa entrevista a la cadena BBC en la que el asturiano abre su corazón y desvela cosas inéditas de su pasado en la Fórmula 1, explica cómo fue su salida de Alpine y como ve un 'gran circo' en el que es uno de los artistas principales.

"Esto es un gran espectáculo, tanto dentro como fuera de la pista. Y necesitas interpretar a un personaje, ¿sabes? Lo que sea que se te asigne. Hay que vender la historia, hay que decir cuáles son los buenos y los malos. En cada carrera, en cada discusión, en cada polémica, siempre hay una potencia buena y una potencia mala, buenos y malos. Y la gente en general, los medios o lo que sea, siempre me ponen en el lado malo. Como si estuviera haciendo algo mal o lo que sea", afirmó Alonso sobre la forma en la que siente que le ven dentro de la Fórmula 1 para acabar matizando que se siente bien y"no me importa".

"La parte más importante es que la gente todavía te quiere y todavía está interesada en cuántos años tienes en tu contrato porque pueden interesarse en que conduzcas en el futuro", aseguró el asturiano que hace días en un documental de Netflix había desvelado que en ocasiones se sentía extraño en un entorno de mayoría británico y que por ello había recibido un trato diferente.

"Soy tal vez español y latino. No tuve mucho apoyo, o no tenemos ese tren mediático que puede sacar todo. Somos solo un pequeño país del sur de Europa y solo tomamos todo lo que no es bien y estamos bien", considera el piloto de Aston Martin.

El ejemplo: Hungría 2007

"2007, lo de Hungría. Nadie escuchó mi versión, ni la verdad, ni los hechos. Dije que nunca detengo a nadie, simplemente me dieron neumáticos viejos cuando estaba clasificando. Entonces ahí está la transcripción de radio, la decisión de los comisarios, donde está escrito que me pusieron una penalización por un artículo que no existía. Simplemente pusieron la penalización, pero aclararon que no era por ningún artículo. Y cosas como eso Y fue mi equipo protestando contra mí mismo, que es la primera vez en la historia del deporte", rememora sobre lo ocurrido con Lewis Hamilton cuando era su compañero de equipo en McLaren y ambos peleaban por el título.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton compartieron equipo en 2007 en la escudería McLaren.Cordon Press





Elogios a Max Verstappen

Alonso ve un espíritu afín en el doble campeón mundial Max Verstappen. "Me gusta Max.Es un piloto que llega el jueves al circuito, se viste con el uniforme de Red Bull, corre el sábado y el domingo y sale de la pista, vuelve a casa y todavía corre en el simulador o en GT con su padre o simplemente disfruta del automovilismo en general". pero teniendo una vida normal. "Vino también de los Países Bajos, sin mucha experiencia en la F1. Todavía es una persona muy normal, simplemente ama el automovilismo y es muy rápido. Creo que su actitud y comportamiento aquí en el circuito, es muy normal y me gustan este tipo de cosas".

Gran temporada en Aston Martin

"Ha sido una gran alegría por parte de todos el ver que vuelvo a una posición más competitiva. También para Aston Martin: todos están felices de que un nuevo equipo se una a la lucha. Vemos en las gradas mucho color verde". "A los viejos aficionados que todavía recuerdan algunos de los buenos días, es bueno demostrarles que todavía puedo ser rápido y disfrutar de mi conducción. Y para los nuevos aficionados que tal vez nunca me vieron en el podio, es bueno volver a tener esta posibilidad", afirma.

Fernando Alonso, en el podio del GP de Canadá junto a Verstappen y Hamilton.Cordon Press





"Sé cuál es mi papel. Tratar de ayudar al equipo a crecer en todas estas áreas, tratar de ayudar a Lance también en cualquier cosa que pueda aportar al equipo. Porque correré por algunos años más, pero no sé cuántos, no tanto. Él correrá durante muchos años más, y tiene que liderar al equipo hacia el futuro. Así que estoy feliz de ayudar. No creo que haya mucho más misterio en esto. Tenemos una buena relación ahora. No estamos peleando por el campeonato. Si estuviéramos peleando por el campeonato, tal vez habría menos comunicación o un poco más de tensión", continúa el asturiano.

Problemas con Alpine

El asturiano tenía toda la intención de quedarse en el equipo francés, pero su falta de acuerdo en las negociaciones del contrato y varios comentarios desacertados del director ejecutivo Laurent Rossi en los medios le hicieron cambiar de opinión. Entonces aprovechó la opción de Aston Martín tras la retirada de Vettel para dar un volantazo a su carrera.

"No creo que no se me respetara, pero es cierto que tomó más tiempo de lo que pensé cuando comenzamos las conversaciones, creo que fue en Australia de 2022, sobre la renovación del contrato. Fue a un ritmo muy lento y no fue de mi parte. Estaba listo y feliz. El auto de 2022 era rápido, así que también estaba contento con el rendimiento y las posibilidades en el futuro. Entonces ese ritmo lento de conversaciones y, finalmente, ni siquiera poner en papel lo que estábamos escribiendo y todos estos comentarios sobre la edad...".

Fernando Alonso y Otmar Szafnauer, durante su etapa en Alpine.Cordon Press





"Es la forma en que hacen las cosas. O la forma en que Otmar hace las cosas. Porque después de este año, debería estar tranquilo. No debería hablar en absoluto. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que está logrando, todavía está hablando", asegura un Alonso que cree que Alpine subestimó lo que aportaba al equipo.

"Cuando estás haciendo lo mejor que puedes cada fin de semana, cuando también hice tantas cosas para Renault, te tomas un poco de personal cuando alguien duda de tu rendimiento o tu edad o este tipo de cosas. Y solo quieres demostrar aún más que estás en el mejor momento de tu carrera. Los resultados hablan por sí mismos, y esa es la mejor manera", finaliza.

Futuro en la Fórmula 1

El asturiano admitió que el desempeño de Aston Martin este 2023 fue "un poco inesperado", pero reconoce que estar en los primeros puestos ha sido una "sensación increíble, algo que esperaba desde hace muchos años". "Siempre encontraremos dificultades y algunos obstáculos en el camino. Y ahora depende de nosotros cómo lidiar con ellos y superarlos. El equipo es realmente inteligente en algunos de los enfoques que está tomando ahora, e incluso si estamos luchando un un poco en esta mitad del año, nos hará más fuertes en el futuro. Así que soy bastante optimista". "Sólo son los seis primeros meses en el equipo, todavía hay más por venir", advierte Alonso.