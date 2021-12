Alonso: "Supongo que habrá alguna penalización esta noche a un par de coches"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha lamentado haberse quedado fuera de la Q3 del Gran Premio de Abu Dabi "por 12 milésimas" por culpa de haberse encontrado al australiano Daniel Ricciardo (McLaren) en pista durante su vuelta rápida, pero espera que con las sanciones pueda partir noveno en lugar de undécimo.

"Cuando te quedas fuera por 12 milésimas duele un poco. La vuelta era buena y hasta la última curva venía mejorando. Me quedé sin la Q3, que creo que la merecíamos y teníamos un poco de mejor ritmo que para ser undécimos. Supongo que habrá alguna penalización esta noche a un par de coches. Si conseguimos salir novenos, con neumáticos nuevos y libres de elegir cuál, seguramente será una buena carrera", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre la elección del neumático, el asturiano no se mostró preocupado. "A nosotros el blando no nos fue mal. A ver qué dice la simulación. No creo que suframos demasiado con cualquier neumático que pongamos, tenemos un coche que cuida bien los neumáticos. Eso no nos puede preocupar. Ojalá podamos salir un poco mejor que undécimos, que seguro que lo merecemos", subrayó.

Por último, Alonso se mostró convencido de que los puestos en carrera se estabilizarán a partir de la "segunda o tercera vuelta". "En carrera sufrimos un poco más normalmente con el sistema eléctrico, pero aquí suele ser un circuito difícil de adelantar, así que después de la segunda o tercera vuelta creo que las posiciones van a estar un poco definidas. No va a cambiar mucho a pesar de los cambios", finalizó.

Carlos Sainz, contento con su quinto puesto

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá quinto en el último Gran Premio de Abu Dabi, se ha mostrado satisfecho de la "recuperación" que ha hecho el equipo después de vivir "un viernes difícil", y ha asegurado que llega "con confianza" a la carrera de este domingo en Yas Marina.

"Ha sido una buena recuperación después de un viernes difícil donde, por alguna razón que todavía no entendemos, iba muy incómodo con el coche. Hoy hemos puestos todas las piezas aerodinámicas de la carrera y todo ha mejorado mucho desde los Libres 3. Me he sentido cómodo y he podido hacer lo que hecho las últimas seis o siete carreras, que es ir muy rápido en 'qualy'. Estoy con confianza para mañana, porque tanto las vueltas de Q1, Q2 como de Q3 han sido todas muy buenas", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre el ritmo de carrera que espera de su monoplaza este domingo, el madrileño explicó que ayer ensayó "con un 'setup' que no es muy parecido al de hoy", así que "no" tiene "una muy buena referencia". "Pero solo puede ir mejor, porque ayer iba muy incómodo. Gracias al equipo por saber recuperarse de un viernes difícil", indicó.

Por último, habló del rendimiento del neumático blando. "Hoy ha costado, porque en el primer y segundo sector, si lo hacía a tope, iba al límite y en el tercero perdía. En la última vuelta de la Q3 he decidido guardarme un pelín en el sector 1 y 2 y atacar en el tercer sector, y me ha ido muy bien. He podido bajar a 22,9. El neumático blando es complicado, pero si vas un pelín por debajo del límite parece que aguanta las vueltas que necesitamos que aguante", finalizó.