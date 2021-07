El español Fernando Alonso (Alpine), que saldrá decimocuarto este domingo en el Gran Premio de Austria, dijo en el Red Bull Ring de Spielberg, después de que el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) le arruinase su intento al bloquearlo en la Q2, que merecían haber sido "quintos o sextos" y que está frustrado ante "una carrera" que cree será "para olvidar".



"Me da igual que sancionen a Vettel, eso no nos soluciona nada, porque estábamos para salir quintos o sextos. Marqué el tercer tiempo en la Q1 (la primera ronda de la calificación) y creo que hubiese marcado el cuarto en la Q2 (segunda ronda). Y en la Q3 hubiésemos aspirado a ser quintos o sextos. Del quinto al catorce es todo un mundo; y supongo que el fin de semana se acabó para nosotros", indicó este sábado, después de la calificación, el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault).



"No me cambia nada la sanción que le pueda caer (a Vettel), aunque saliese el vigésimo, porque nosotros pasamos de poder sumar diez o doce puntos a sumar cero", opinó Alonso este sábado en el Red Bull Ring.



"Era un fin de semana en el que íbamos bien y por primera vez íbamos a tener dos juegos (de neumático nuevo) en la Q3 (la tercera ronda de la cronometrada principal)", explicó en Austria el ovetense, frustrado después de que el cuádruple campeón alemán arruinase una gran actuación, al taponarlo antes de la última de las diez curvas de su mejor intento en el segundo acto de la calificación.



"Además, es que esta vez toda la selección de neumáticos la habíamos hecho basada en el sábado, más que en el domingo; así que va a ser una carrera para olvidar por una curva", opinó el piloto asturiano este sábado en el Red Bull Ring, en el que acabó noveno el pasado domingo el Gran Premio de Estiria.



"Si sales el catorce acabas el once o el doce; cuando creo que podíamos haber acabado quintos o sextos. Creo que nos lo merecíamos, porque el coche iba bien", comentó Alonso, justo antes de ir a declarar, junto a Vettel, ante la dirección de carrera en el circuito de Spielberg.