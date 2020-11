Alonso prueba el Renault de 2018 durante 93 vueltas en el circuito de Sakhir

Fernando Alonso (Renault) sigue dando pasos adelante en su vuelta a la Fórmula 1 y este miércoles ha rodado un total de 93 vueltas en el circuito de Baréin, donde esta semana tiene doble jornada de trabajo.

Hace tres semanas, Alonso se subió por primera vez a un coche de F1 casi después de dos años. Lo hizo en el Circuit de Barcelona-Catalunya al volante del R.S.20, pero apenas rodó 100 kilómetros durante un día pensado para filmación audiovisual.

Esta vez sí, el bicampeón mundial abría dos días de pruebas sin límite de kilómetros en el circuito de Sakhir, aunque con el inconveniente de que lo hizo pilotando el R.2.18, el coche que la escudería francesa empleaba hace dos temporadas, en cumplimiento de la normativa vigente.

R.S.18, meet @alo_oficial. Fernando, meet the Renault #RS18. We hope you got on well over your 93 laps together in Bahrain today. #RSspirit@BAH_Int_Circuitpic.twitter.com/8XcdLgy2Uj