Alonso, perjudicado por el tráfico en la última vuelta, y Sainz, con posibilidades de podio

Fernando Alonso: "El tráfico me ha perjudicado en la última vuelta"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) consideró que "el tráfico" le perjudicó "en la última vuelta" de la clasificación, cuando intentaba mejorar la décima posición en la que partirá mañana en el Gran Premio de España que se está celebrando en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

"Daniel Ricciardo (McLaren) y yo hemos tenido mucho tráfico en la última vuelta, nos hemos encontrado cinco coches en la parte final. Creo que en la Q3 no he ejecutado bien la estrategia, no he estado bien o no he gestionado adecuadamente el asunto del tráfico", añadió en este sentido Alonso.

Fernando Alonso hits the track first!



The Spaniard has his home track all to himself ��#SpanishGP ���� #F1pic.twitter.com/P509Rslj3s — Formula 1 (@F1) May 8, 2021

Para intentar sumar los máximos puntos posibles este domingo, el piloto asturiano dijo que intentará ser "agresivo, conseguir ganar posiciones en la salida y en la primera curva porque después será muy difícil adelantar". En este mismo trazado a Alonso se le recuerdan grandes adelantamientos en el momento en el que los semáforos se ponen en verde.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo importante para Alonso es "conseguir puntos, sean uno o cuatro, para ayudar lo máximo posible" a Alpine. El español también se refirió a la 'pole position' de Lewis Hamilton, la número 100 de su carrera: "Es espectacular y el número seguirá incrementándose, es un logro maravilloso. Pero para mí no es una sorpresa, lleva dominando este deporte durante años y cada vez es mejor".

Carlos Sainz: "Si falla alguno de los líderes podemos hacer podio"

El piloto español de Ferrari Carlos Sainz dijo que "si falla alguno de los líderes (Mercedes y Red Bull" en la carrera de mañana domingo no descarta "hacer podio" tras finalizar la clasificación del Gran Premio de España en una notable sexta posición.

"Al final ahora dependes de que ellos no estén y queremos podios sin depender de los demás", añadió en este sentido el madrileño, quien también explicó que a pesar de estar "yendo bien todo el fin de semana" su equipo todavía no está donde quiere estar.

Si algo ha caracterizado la sesión de clasificación en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido la igualdad, con los pilotos de la clase media separados por muy pocas décimas. "Es un circuito que todos conocemos muy bien. Por eso hay muy pocos errores, y si los hay, son muy pequeños, de una o dos décimas", consideró Sainz.

Sainz goes third quickest



TOP 5 (with 10 mins to go in Q1)

Bottas

Verstappen

Sainz

Hamilton

Leclerc #SpanishGP ���� #F1pic.twitter.com/RiEMuOZQME — Formula 1 (@F1) May 8, 2021

A pesar de su meritorio sexto puesto, el piloto español opinó que la posición en la salida aún hubiese podido ser mejor: "Es una de las clasificaciones más fuertes que he hecho en Ferrari hasta la Q3 y en esta ronda he hecho una vuelta muy buena, pero en la chicane he perdido dos décimas que me dan bastante rabia".