Alonso: "Nos falta que las dos fábricas hagan que en febrero tengamos una buena sorpresa"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), octavo en el Gran Premio de Abu Dabi que ha cerrado el Mundial de Fórmula 1, se ha mostrado satisfecho de haber vuelto a sumar puntos en una carrera en la que no han conseguido ser demasiado "competitivos", aunque cree que tienen un "equipo fuerte en la pista" y al que le "faltan más prestaciones que salgan de la fábrica".

"No sé a quién le van a interesar los comentarios de todos los que estamos aquí hoy", bromeó al micrófono de DAZN en referencia a todos los pilotos ajenos a la apasionante lucha por el campeonato entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). "Para quien le interese, fue una buena carrera por ahí detrás, entre los que estábamos nosotros", dijo entre risas.

Además, el asturiano recalcó que el fin de semana "salió bien". "Otra vez terminamos en los puntos los domingos, octavo y noveno. Volvemos a sumar puntos en una carrera en la que no fuimos del todo competitivos. Fuimos de más a menos; el viernes muy bien, el sábado peor y hoy regular, pero aun así, cuando las cosas van un pelín mal, seguimos sumando puntos. Buena ejecución de la carrera, pero ojalá el año que viene podamos tener más potencial y luchar un poco más arriba", indicó.

Sobre la temporada, el bicampeón del mundo cree que "ha sido buena". "A partir de Bakú, he sumado bastantes puntos, he encontrado una regularidad que no tuvimos al principio y con el equipo hemos limado algunas cosas que no estaban 'top'. Tenemos un equipo que, en un fin de semana en el que no somos muy rápidos, sigue sumando puntos. Tenemos un equipo fuerte en la pista y nos faltan más prestaciones que salgan de la fábrica. Este coche lo abandonamos muy pronto, pero el año que viene tenemos que dar un paso adelante y ser competitivos", advirtió.

"En cuanto a estrategia, 'pit-stop', salidas y la ejecución del fin de semana, somos un equipo casi referencia, pero nos falta que en las dos fábricas, tanto en Enstone como en Viry-Châtillon, en las que llevan trabajando muchos meses en el proyecto 2022, hagan que cuando pongamos el coche en pista en febrero tengamos una buena sorpresa", concluyó.