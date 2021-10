Alonso, molesto tras las críticas: "He sido el idiota en la pista durante la mayor parte del campeonato"

Fernando Alonso vuelve diez años después al trazado de Estambul, donde ha recibido el cariño de los comisarios de pista que se han hecho con él mientras realizaba el reconocimiento típico del trazado que se suele hacer en todos los circuitos del calendario.

Al asturiano le ha molestado las críticas recibidas por su excursión por fuera de la pista en la primera curva del GP de Rusia. "He sido el idiota en la pista durante la mayor parte del campeonato. Me han adelantado por fuera del circuito muchas personas durante las primeras carreras y no pasó nada".

El piloto de Alpine se encuentra en un gran estado de forma al cuajar grandes y relevantes actuaciones durante la temporada, llegando incluso a ser decisivo para la victoria en Austria de su compañero Estaban Ocon.

La última carrera disputada en Rusia fue otro golpe encima de la mesa de un piloto que no empezó muy bien la campaña pero que poco a poco se va sintiendo más cómodo. En Sochi, quedó bastante por encima de su compañero e incluso rozó el podio, algo que terminó impidiendo la lluvia. No obstante, si en Turquía se repiten esas mismas sensaciones, la escudería francesa estará de enhorabuena.