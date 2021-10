Alonso: "Este año cuando jugamos a la lotería no sale ninguno de nuestros números"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que ha finalizado octavo en el Gran Premio de Turquía tras remontar once puestos, ha asegurado que ha sido "perfecto" cambiar el motor en Estambul, ya que este domingo han conseguido lo máximo que podían haber logrado y ahora podrán afrontar el final de temporada con el coche perfecto, además de reconocer que su última parada lenta les ha costado "luchar por la quinta o sexta posición".

"Hemos hecho perfecto en cambiarlo aquí, más que esto no se podía hacer. De aquí a final de año, con motor fresco y nuevecito, hay que ir a por el final de temporada. Llevamos dos últimas carreras muy buenas y hay que seguir así", señaló en declaraciones a DAZN.

El madrileño, que salió desde el fondo de la parrilla tras cambiar su unidad de potencia, fue capaz de remontar hasta 11 posiciones, una actuación que le llevó a ser designado 'Piloto del Día' para la Fórmula 1. "¡Por fin! Nunca me lo habían dado", afirmó, y considera que este domingo pesa lo bueno. "No es un día para lamentarse. Hay tantas cosas positivas en la carrera de hoy... El 'pit stop' lento nos ha costado probablemente luchar por la quinta o sexta posición, pero no merece la pena lamentarse o hacer ninguna crítica", subrayó.





"Ha sido una carrera al ataque desde el principio, adelantando a todos en pista, no nos han regalado ningún adelantamiento. Ha habido que arriesgar hoy y tener ritmo cuando había que tener ritmo, sobre todo al final; en las últimas diez vueltas era de los coches más rápidos en pista. Cuando he visto a Lando, Gasly y Charles cerca, me he acordado de esos segundos del 'pit stop', que ha sido una pena", continuó.

Sobre la posibilidad de haber tenido en la mano conseguir la vuelta rápida en carrera, recordó que "Mercedes es el coche aquí en Estambul". "Haber conseguido la vuelta rápida hubiese sido perfecto; íbamos muy rápido, pero no tan rápido como Bottas", explicó.

Por último, Sainz habló de sus adelantamientos, en especial del protagonizado ante el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin). "A Vettel ya le he pedido un poco perdón. Los motores Mercedes, o te tiras desde lejos o no los pasas. Van tan rápido que no les pasas en la recta, si no pasándole en la frenada; la frenada estaba por todos lados mojada, me he quedado solo detrás de Ocon y solo había una línea seca, no me podía tirar con el intermedio al interior", concluyó.

Alonso vuelve a lamentar su mala suerte

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que la carrera del Gran Premio de Turquía, en la que acabó decimosexto tras un toque con el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) en la primera vuelta, era "una lotería", y ha recordado que este año "no sale ninguno" de sus "números", así que espera que haya "acumulación de suerte" para la próxima temporada.

"Hubiese estado bien cambiar el motor aquí, era lo que pensábamos cuando vimos la previsión del tiempo, pero si estás entre los cinco primeros, no lo cambias. Sabemos que era una carrera un poco lotería, y cuando jugamos a la lotería este año no nos sale ninguno de nuestros números, así que supongo que tenemos una acumulación de suerte espectacular para el año que viene", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre el incidente con Gasly, que le tocó en la primera curva y le echó de la pista, el asturiano aseguró que todavía no lo había visto. "No lo vi aun. Creo que le pusieron cinco segundos de penalización, no creo que haya escapatoria. Lo que hayan decidido, bien está. Son carreras en las que es una lotería", afirmó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Teníamos algún daño en el alerón delantero desde las primeras vueltas. Cuando estás en tráfico no se podía adelantar, sin DRS sabemos que es muy complicado, y ahí estábamos en un grupo en el que dañas los neumáticos. Cuando salimos delante tenemos la mala suerte de que nos toquen por detrás y luego estamos 58 vueltas sin que pase nada. Siempre que estamos atrás nunca hay una bandera amarilla ni nada. Fue una carrera un poco aburrida. Ojalá nos podamos clasificar tan adelante en las próximas carreras y tener otra oportunidad, porque la de hoy nos la quitaron", apuntó.

Por último, Alonso no eludió la responsabilidad en su toque con el alemán Mick Schumacher (Haas). "En las primeras vueltas íbamos todos en un grupo con poca visibilidad, me metí por el interior. Entiendo que no me haya visto, nos tocamos y me pusieron cinco segundos, entendible también. Intentaba recuperar e igual no era el sitio más adecuado para hacerlo, pero vi un hueco y pensé que podía meterme. Me pusieron una penalización merecida", concluyó.