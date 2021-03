Alonso abandonó porque un papel de sándwich cayó en el conducto de freno

El bicampeón mundial de Fórmula Uno español Fernando Alonso tuvo que abandonar el Gran Premio de Baréin por un problema en los frenos traseros que estuvo causado porque un papel de envoltorio de un sándwich se cayó dentro del conducto de freno, según reconoció su escudería, Alpine.

Alonso, en el Gran Premio de su reestreno en la Fórmula Uno después de dos temporadas de ausencia, logró la novena plaza en la clasificación y llegó a ocupar la séptima durante una carrera en la que se vio obligado a abandonar en la vuelta 33, cuando iba en el puesto decimoquinto después de cambiar las ruedas.

Según relató el director ejecutivo de la escudería Alpine, Marcin Budkowski, durante su segunda y última parada para cambiar los neumáticos "un papel de envoltorio de un sándwich se quedó atascado dentro del conducto del freno trasero del coche de Fernando".

"Esto provocó una alta temperatura y causó daños en el sistema de frenado, por lo que le dijimos que se retirara por motivos de seguridad. Fue una muy mala suerte para la primera carrera de Fernando, teniendo en cuenta lo bien que había ido", admitió Budkowski en declaraciones a la web oficial de la escudería.

Antes de ese incidente, el Alpine A521 de Alonso ya tuvo "un pequeño problema" que obligó a los ingenieros de la escudería francesa a "reducir el rendimiento del coche", según añadió el director del equipo.

El mismo Alonso admitió tras la prueba esos problemas previos a la causa final del abandono. "Los frenos han sido la causa del abandono pero antes tuvimos algún problema con las baterías. Ha sido una carrera a contrapié, pero ha sido emocionante", declaró a 'DAZN F1' tras la carrera.

First race of the season

It was nice and special to feel the adrenaline of the start, first laps etc. enjoyed every moment until we had to stop the car unfortunately . Can't wait for the next one and keep progressing