Guanyu Zhou se convertirá en el primer piloto chino en la Fórmula 1 al sustituir a Giovinazzi en Alfa Romeo

El piloto de Alfa Romeo Racing ORLEN, Antonio Giovinazzi, dejará el equipo al final de la temporada de Fórmula 1 de 2021, después de tres temporadas con el equipo.

Official announcement: Antonio Giovinazzi will leave the team at the end of the 2021 @f1 championship. The team wishes him the best for the future and thanks him for being part of our journey.



