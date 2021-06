Accidente de Verstappen en la tercera tanda de libres; Sainz y Alonso, entre los diez mejores del sábado

Max Verstappen protagonizó la acción de la mañana en la tercera sesión de libres del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El alemán chocó contra las protecciones en la curva 15 del trazado y fue incapaz de volver a poner en marcha de su monoplaza, que abandonó visiblemente enfadado, tras serle imposible finalizar la jornada de entrenamientos, quedando todavía más de media hora por delante.

Su posible pole podría peligrar, el favor de Sergio Pérez, que ha realizado un fin de semana muy completo en Baku, aunque el mejor tiempo de la matinal del sábado ha sido para el piloto de Alpha Tauri Pierre Gasly.

La mejor vuelta de Lewis Hamilton fue 0.446 segundos más lenta que la de Gasly, algo que no inquieta en Mercedes.

Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, que firmaron el 4º y el 5º mejor crono de la mañana.

Fernando Alonso sigue mostrando un buen momento de forma, al establecerse séptimo en esa clasificación (su compañero Ocon fue noveno).

Así quedaron los tiempos de la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1:

