Abu Dabi decidirá el ganador del Mundial de Fórmula 1: ¿habrá suspicacias en la última carrera?

Este domingo decidirá el desenlace del Mundial de Fórmula 1. Abu Dabi decidirá si el campeón del mundo es Lewis Hamilton o Max Verstappen.

Ambos llegan empatados a puntos, después de la victoria de Hamilton en Arabia Saudí, el pasado domingo. Ese Gran Premio quedó marcado por una acción que generó polémica: una frenada de Verstappen sumado a un no adelantamiento de Lewis Hamilton que provocó una leve colisión entre ambos y en la que los comisarios sancionaron al piloto neerlandés con diez segundos.

El peor de los escenarios para los dos pilotos (que ambos chocasen y se quedasen sin puntuar) beneficia a Max Verstappen, que ha ganado más carreras que Hamilton, que está obligado a llegar a la meta por delante de su rival directo. Tal circunstancia abre la pregunta de si puede haber o no suspicacias para tratar de asegurar el título mundial, sobre todo por parte de la prensa británica.

Queda abierta para la especulación de cada uno si habrá 'trampas'. Queda claro que cualquier maniobra estará bajo la lupa de la FIA, pero este duelo recuerda a los 'Prost vs. Senna' que tanta polvoreda levantaron entre los 80 y los 90.

La FIA ha recordado que "cualquier conducta antideportiva puede suponer la pérdida parcial de puntos, la suspensión de varias carreras o la pérdida de la total de puntos para el equipo".

