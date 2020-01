Zidane: "Sabemos dónde vamos a jugar, estamos mental y deportivamente preparados para cualquier cosa"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que su equipo sabe lo que se pueden encontrar este miércoles en Las Pistas, el campo donde les recibirá el Unionistas de Salamanca en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, pero dejó claro que están "mental y deportivamente preparados para cualquier cosa".

"Todos los jugadores empezaron con un campo así, con un mal campo, con dificultades, yo el primero. Nosotros estamos mental y deportivamente preparados para cualquier cosa, para cualquier partido. Sabemos dónde vamos a jugar. A lo mejor esto fue 15 años atrás, pero hemos jugado en otro tipo de campos", explicó Zidane este martes en rueda de prensa.

Además, el francés recalcó que están "preparados" para lo que toque y para "darlo todo" en cualquier partido. "Sabemos la situación, sabemos dónde vamos a jugar. El deber es estar preparado. Nosotros en el día a día tenemos que estar preparados y para este tipo de partidos también. Este es el próximo partido y tiene la máxima importancia", subrayó.

En este sentido, el técnico madridista también se mostró "acostumbrado" a este tipo de eliminatorias en las que "todo se juega a un partido". "Yo, en mi caso, jugaba en Francia. Era igual, a partido único. La costumbre que yo tenía era a un partido, como aquí. Nosotros aceptamos lo que nos toque. Un partido directo y fuera", apuntó.

Por otro lado, el exjugador no quiso revelar nada sobre su once en el encuentro, aunque sí afirmo la "disponibilidad" del centrocampista James Rodríguez y el delantero Gareth Bale. "No es que aparezcan y desaparezcan. El otro día tenían molestias y ya está. Están para jugar. Entrenaron con normalidad", aclaró.

Finalmente, el francés valoró la actuación del FC Barcelona en el encuentro ante el Granada el pasado domingo, donde superaron los más de mil pases. "Todos los equipos quieren ganar y cada uno tiene su forma de hacerlo. Nosotros tenemos la nuestra y cada club tiene la suya. En realidad lo más importante es que cada equipo quiere ganar su partido, la forma ya la elige cada uno", concluyó.