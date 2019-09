El Zaragoza tiene el "convencimiento total" de que no se compró el partido

Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente del Zaragoza y consejero delegado del club, ha asegurado este miércoles en su declaración como representante de la entidad que tiene "el convencimiento total de que no se compró el partido" contra el Levante en mayo de 2011, y cuyo posible amaño se juzga en Valencia.

Sainz de Varanda ha explicado que, en su opinión, las transferencias de 965.000 euros a varios jugadores, al entrenador Javier Aguirre y al director deportivo Antonio Prieto fueron realmente primas y no un dinero que, como sostienen las acusaciones, sirvió para pagar a los jugadores del Levante, que perdió aquel partido.

Respecto a que se pagara solo a ellos y no a toda la plantilla, ha dicho que la explicación que le dieron, pues él no estaba entonces en el club, fue que se pagó a determinadas personas porque había "un acuerdo especial con ellos" y añadió que "hay primas lineales que en otros momentos no lo son".

Se ha mostrado conocedor de que los receptores aseguraron que devolvieron ese dinero en metálico a personas físicas relacionadas con el Zaragoza y que negaron que fueran primas.

"De lo que tengo constancia es de que se les entregara como prima y de que no regresara a las cuentas del Zaragoza. No hay ningún rastro de que volviera. La sociedad anónima desconoce lo que pasa a partir de ese momento", ha agregado.

También ha sido preguntado por la Fiscalía sobre el hecho de que se pagara una prima por la permanencia antes del encuentro contra el Levante a lo que ha aportado la respuesta que le dieron los empleados del club cuando hizo esa misma pregunta.

"Se me da una explicación bastante coherente. Se pacta un pago anterior al partido dada la situación del club, que llevaba sin pagar nada en los últimos meses, y por la poca confianza que tenían los jugadores. Si se ganaba, ese pago era una prima y si se perdía, o se devolvía la cantidad o se descontaba de los atrasos", ha apuntado.

El consejero delegado del club ha confirmado que pese a la delicada situación económica en aquel momento se abonaron 1.730.000 euros en concepto de primas para la plantilla, los jugadores, el entrenador y el director deportivo.

El directivo ha dicho que "todas las personas que estaban dentro" le aseguraron que en el mundo del fútbol "no está fuera de lo habitual" que haya primas pagadas en metálico, como lo fue la de este caso.