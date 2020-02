Yulimar Rojas hace historia en Madrid con el récord del mundo 'indoor' de triple salto

La venezolana Yulimar Rojas batió el récord del mundo de triple salto bajo techo en la reunión internacional 'Villa de Madrid' que se disputa este viernes en Gallur, gracias a un último salto de 15.43.

Rojas, la gran atracción de la jornada en Madrid, coqueteó con la mejor marca de la historia que poseía la rusa Tatiana Lebedeva (15.36), con un 15.29 en su cuatro salto. En el cierre de su concurso, con la grada en su mano, la pupila de Iván Pedroso hizo historia en Madrid.

"De verdad que no me lo creo, estoy en estado de 'shock'. No creo que haya hecho récord del mundo", ha comentado Rojas ante los micrófonos de RTVE. "Me pareció tan fácil, es tan indescriptible la emoción... Superfeliz, supercontenta. Lo había estado buscando desde el primer salto y mira... en el último salió", ha recalcado desde Gallur.

"Cuando llegue a casa, voy a llorar porque esto es lo que desea cualquier atleta y hoy lo hemos conseguido", ha proseguido la saltadora venezolana. "Superemocionada, supercontenta. Trabajamos muy bien, ha sido una temporada corta pero con mucha fuerza, con muchas buenas sensaciones. Y un récord del mundo, que la verdad ahorita no me lo creo", ha repetido la flamante plusmarquista.