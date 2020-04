Xavi: "El Barça no puede jugar a tener esa suerte histórica de otros clubes"

"Entrenar al Barça son palabras mayores, espero que algún día pueda llegar"

El entrenador del Al-Sadd de Catar, Xavi Hernández, ha comentado que el Barça no puede aspirar a ganar amparado en la "suerte histórica" que han tenido otros clubes, como el Real Madrid, para intentar conquistar la Liga de Campeones, y ha reiterado que su sueño es entrenar en el futuro al club blaugrana, aunque ello sean "palabras mayores".

"En 'Champions' es más difícil (ver al Barça favorito). El Barça las ha ganado cuando ha sido muy superior a sus rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes", comentó en una charla con el 'youtuber' DjMaRiiO en su canal.

Xavi explicitó que, entre esos "otros clubes", se refiere al Real Madrid. "Sí, al Madrid, sí. También otros clubes la han tenido. El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte", reconoció.

"Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, que quedas cuarto, quinto o sexto, y luego ganas la 'Champions'. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. La historia dice que gana cuando ha sido mucho mejor que el oponente", explicó.

Por otro lado, preguntado por la opción de entrenar al Barça en un futuro cercano, reiteró que es una opción y que sería su "sueño". "No sé por qué la gente me ve como entrenador del Barça, pero me enorgullece y me gusta muchísimo. Ahora que me he probado como entrenador, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona", se sinceró.

"Considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy en un aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador aquí en Catar, en el Al-Sadd. Me haría muchísima ilusión, pero entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", reiteró.