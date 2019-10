Xabi Alonso: “Estaré contento cuando la sentencia sea absolutoria”

El exjugador Xabi Alonso ha declarado este jueves a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid que, a pesar de que la acusación ha rebajado la solicitud de penas por los tres delitos contra la Hacienda Pública que le imputa, no estará contento hasta que la sentencia sea absolutoria.

En la segunda y última jornada del juicio contra el actual entrenador del filial de la Real Sociedad, la Fiscalía ha rebajado su petición de cinco a dos años y medio de prisión y la abogada del Estado ha cambiado la solicitud inicial de ocho años y medio a cinco, por delitos correspondientes a los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

Estoy tranquilo. Cuando la sentencia sea absolutoria, estaré contento. No es una cuestión de dinero, ha explicado el exfutbolista: Yo, siempre que me lo han requerido, he depositado el dinero pero con el propósito de demostrar mi inocencia.

El exjugador, campeón del mundo con la selección española en 2010, afirmó que Hacienda hace su trabajo y que no se siente perseguido: Está siendo un proceso largo, y eso cansa, pero a pesar de la duración, tengo confianza en la absolución, afirmó.

No me interesa sentar precedentes, cada caso es muy diferente, aclaró. Su único objetivo es demostrar que se ha hecho todo en amparo de la ley" y que ha "cumplido" con todas sus obligaciones.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan al jugador de defraudar 500.000 euros a través de una sociedad, Kardzali, ubicada en Madeira (Portugal), a quien el jugador cedió sus derechos de imagen, de manera ficticia, poco antes de fichar por el Real Madrid.

Además del exftubolista también están imputados su abogado, Iván Zaldúa y el administrador único de la sociedad, Ignasi Maestre.

El abogado defensor del jugador, Jesús Urraza, solicitó la libre absolución. EFE