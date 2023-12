Waterpolo.- Miguel de Toro: "Tenemos la sartén por el mango y una oportunidad buenísima para hacer algo histórico"

El jugador del Atlètic-Barceloneta y de la selección española se muestra ambicioso en una entrevista con Europa Press

El waterpolista sevillano Miguel de Toro cree que la selección española tendrá "la sartén por el mango" en el Campeonato de Europa, programado del 4 al 16 de enero en las ciudades croatas de Dubrovnik y Zagreb, y también "una oportunidad buenísima para hacer algo histórico" tanto en el posterior Mundial como, en caso de lograr billete, en los Juegos Olímpicos de París del próximo verano.

"Somos España, tenemos ahora mismo la sartén por el mango y una oportunidad buenísima para hacer este año algo histórico. Sí es cierto que hay selecciones muy fuertes. Recientemente Hungría fue campeona del mundo y de hecho el partido que hicimos con ellos fue muy reñido, muy bonito, además en una piscina abarrotada. Son el rival a batir, evidentemente, ya que son los campeones del mundo", ha afirmado De Toro en una entrevista exclusiva con Europa Press.

"Las selecciones habituales, las que acostumbran a estar en cuartos de final, van a ser las que tengan más opciones de ganar el Europeo y esa plaza olímpica. Croacia está muy fuerte y jugando en casa es un rival muy difícil de batir, pero creo que tenemos la oportunidad de quitarnos de nuestro camino a uno de los rivales más duros. Tanto Italia como Grecia, Hungría, Montenegro incluso, y Serbia estarán también en la 'pomada'", ha afirmado el boya diestro del CN Atlètic-Barceloneta.

Pero el inminente Europeo, que iba a disputarse en Israel, mantuvo su incertidumbre tras el estallido de la guerra en Gaza. Al poco tiempo, European Aquatics encontró nuevas sedes. "Sí que nos influyó a nivel de que en muy poco tiempo se barajaron muchas opciones. Concretamente la de Croacia surgió a las pocas semanas, pero también se había hablado de que la sede fuese Alemania o incluso de que no se iba a hacer", ha confesado.

"Nos tuvo en vilo porque queremos clasificarnos para los JJ.OO. ganando el Europeo. Y en el caso de que no se celebrase el Europeo, tendríamos más presión para el Mundial. Pero desde que supimos que se celebraría, estamos un poco más tranquilos y nos gusta más la idea porque así no estamos parados tanto tiempo. En el caso de que no se hubiera celebrado el Europeo, habríamos estado dos meses entrenando como animales solamente para una única opción en el Mundial", ha aludido a la cita de Doha.

Con esa meta, los pupilos de David Martín jugaron en Budapest hace poco el torneo amistoso BENU Cup. "Ha sido un viaje muy provechoso porque hemos ido con casi 20 jugadores y hemos tenido la oportunidad de rotar muchísimo. Ningún partido lo hemos jugado los 13 de anteriores campeonatos, los que más años llevamos, sino que hemos mezclado bastante con jugadores que se han incorporado recientemente y son jóvenes con muchísimo talento", ha elogiado De Toro.

"Al margen de los entrenamientos que hemos hecho allí, que han estado muy bien, pues hemos ganado el torneo incluso haciendo estas rotaciones. Estamos muy contentos porque es un síntoma de que estamos a un nivel muy alto, independientemente de los 13 que estamos acostumbrados a jugar lo más importante", ha apuntado uno de los boyas de la selección.

En esa plantilla de España, ya sobresale Biel Gomila. "Es un chaval con un talento increíble, tiene unas condiciones físicas que pocos en la selección tienen. A pesar de que es muy joven, aún tiene 17 añitos, ha dado muy buenas sensaciones y estamos muy contentos de que venga con nosotros a Dubrovnik y luego a Zagreb", ha remarcado De Toro.

De hecho, ha descrito como "algo muy positivo" que haya competencia con gente tan joven. "Las federaciones catalana y madrileña son las dos que están un poquito más involucradas con el waterpolo, desgraciadamente en otras Comunidades Autónomas no se apuesta tanto porque necesitan más apoyo financiero. Estas dos instituciones están haciendo un trabajo enorme desde hace ya muchos años", ha argumentado.

"Se está haciendo un trabajo increíble en el CAR de Sant Cugat y tanto chicas como chicos están haciendo una evolución increíble, los entrenadores están trabajando superbien. Hemos podido ver en el último Europeo de Split que España salió campeona, que en todos los partidos jugaron siempre las jóvenes y se hicieron con la medalla de oro. Incluso en partidos dejaron fuera a pilares como Pili Peña o a alguna otra jugadora con experiencia", ha recordado De Toro.

"En nuestro caso también es algo muy positivo porque podemos estar tranquilos. Con anterioridad era más complicado jugar partidos cuando un jugador clave se lesionaba y no había reemplazo de un nivel tan alto, y ahora sin embargo contamos con un grupo de jugadores muy amplio que nos dan una facilidad para competir increíble", ha resaltado.

Aun así, ha avisado de que el Europeo "es una competición muy muy complicada porque al fin y al cabo casi todos los mejores equipos del mundo están en Europa". "Eso concentra que los rivales a nivel medio sean más altos que por ejemplo en el Mundial", ha opinado De Toro. No en vano, el Europeo solo dará billete olímpico al campeón. "En el caso de que no la consiguiéramos, tendríamos que pelear con quien fuera para conseguir esa plaza en el Mundial", ha insistido en su advertencia.

Por último, el del Atlètic-Barceloneta ha revelado que "espinitas siempre hay muchas" en la alta competición. "Cuando no consigues ganar o no logras el oro, evidentemente siempre las hay. La más dura quizás sea la de los Juegos Olímpicos porque en Tokio 2020 conseguimos estar al mejor nivel, yo creo, del campeonato; y en el momento en el que teníamos que matar el partido, pues no supimos hacerlo", ha lamentado.

"Y no solo no nos clasificamos para la final, sino que nos quedamos luego sin medallas porque, de los destrozados que estábamos, no supimos competir por ese bronce que hubiéramos ganado. Yo diría que la esquina más grande puede ser conseguir una medalla olímpica, claro, y este año tenemos esa oportunidad", ha concluido el boya de la selección española.