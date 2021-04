El waterpolista Víctor Gutiérrez acusa al serbio Nemanja Ubovic del CN Sabadell de insultos homófobos

El waterpolista español del CN Terrassa Víctor Gutiérrez ha asegurado que fue el serbio Nemanja Ubovic, boya del Astralpool CN Sabadell, el que le dirigió insultos homófobos durante el partido de la 15ª jornada de la Liga División de Honor Masculina RFEN que ambos equipos disputaron el sábado, una acusación que ha provocado la reacción del club del supuesto agresor, que ha anunciado que tomará "las medidas adecuadas necesarias" una vez analizadas las pruebas.

El deportista madrileño, que desveló que era homosexual en una entrevista en 2016, explicó que fue objeto de insultos homófobos durante el encuentro del sábado. "Hoy tristemente tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en dos ocasiones 'maricón'. Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden impunes", confesó el sábado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Yo estoy muy orgulloso de ser quien soy y de ser tal y como soy. Pero hoy mis lágrimas son de rabia e impotencia porque un compañero de profesión quiera atacarme por ahí. Los árbitros no lo han recogido en acta porque no lo han escuchado. Pero tanto compañeros como aficionados lo han escuchado", añadió.

En este sentido, explicó que trata de hacer "un activismo desde una visión positiva" de su experiencia. "Creo que me hago un flaco favor callando", apuntó. "Esto ocurre cada día en piscinas, campos de fútbol, pistas de tenis.... Y no sólo lo viven profesionales, sino también niños. Sólo espero que entre todos eliminemos de una vez esta lacra del deporte. tolerancia 0 ante la LGTBIfobia", indicó.

Ya este domingo, Gutiérrez apuntó directamente al boya del CN Sabadell Nemanja Ubovic. "La LGTBIfobia no se oculta ni esconde. Se señala. Tras el paso de las horas y después de no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte del jugador, he decidido no proteger a la persona que ayer me insultó. El jugador es Nemanja Ubovic del CN Sabadell", desveló.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La LGTBIfobia no se oculta ni esconde. Se señala. Tras el paso de las horas y después de no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte del jugador, he decidido no proteger a la persona que ayer me insultó.



El jugador es @Ubavkb del @CN_Sabadell — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 18, 2021

"Espero que tanto su club como la RFEN no dejen caer en saco roto este tipo de violencias, y sienten un precedente en el deporte", dijo, citando además al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Comité Olímpico Español (COE). "¡Muchas gracias a todas por vuestro cariño y apoyo! Estoy fuerte y con mucho ánimo", finalizó.

El CN Terrassa mostró este domingo su "apoyo total" al waterpolista madrileño. "El club quiere manifestar su rechazo enérgico a cualquier muestra de homofobia en el mundo del deporte. Creemos firmemente que este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad y que merecen una condena unánime. Homofobia, nunca más", afirmó en un comunicado.

Inmediatamente después de que Gutiérrez pusiese cara a sus acusaciones, respondió el CN Sabadell. "El CN Sabadell condena cualquier actitud homófoba, xenófoba y racista y que atente contra los valores del respeto, la tolerancia y la igualdad. Lamentamos y condenamos los hechos ocurridos ayer durante el partido y seguiremos trabajando para que no ocurran más", afirmó.

"Del mismo modo, el CN Sabadell está reuniendo toda la información de los hechos acaecidos ayer durante y después del partido, y una vez se haya analizado toda la información se tomarán las medidas adecuadas necesarias", concluyó.