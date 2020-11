Villacís justifica en "decisiones técnicas, no políticas" la perspectiva de San Silvestre fuera de Vallecas

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha justificado en "decisiones técnicas, no políticas" la perspectiva de una San Silvestre profesional fuera de Vallecas, decisión que aún no ha explicitado la organizadora de la carrera.

Tras apoyar la campaña de hostelería Voces, Villacís ha asegurado que al equipo de Gobierno le gustaría que la prueba internacional "por supuesto pasase por Vallecas, como ha pasado todos los años desde hace 56, salvo en 1959".

Sin embargo, "los criterios que ahora mismo se manejan no son los normales sino sanitarios, técnicos relativos a la amplitud de vías". Ante decisiones que "no políticas sino técnicas", "al Ayuntamiento no le queda otra que sumarse y aceptar".

"Se tiene que hacer en condiciones determinadas y en unas vías de determinada amplitud. No lo pedimos nosotros, simplemente lo exige la carrera y son exigencias técnicas", ha reiterado.

También ha recordado que existen opciones para los no profesionales de la mano de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana con el diseño de hasta cinco recorridos distintos, de manera virtual, del 26 al 31 de diciembre. "Será distinto", ha constatado.